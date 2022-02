Stadt will Garather Recyclinghof nicht umsiedeln : Planung läuft schleppend für vierten Wertstoffhof

Die Zufahrt zum Garather Recy­clinghof ist eng. Foto: Schneider Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 10 bekommt nun schriftlich, dass der Garather Wertstoffhof nicht umzieht. Sein jetziger Standort ist für Autofahrer schlecht anzufahren. Die Stadt will lieber einen vierten Wertstoffhof im Stadtbezirk 9 bauen. In Reisholz wäre dafür etwa genügend Platz

Von Andrea Röhrig

Die Antwort der Verwaltung auf einen Beschluss der Bezirksvertretung (BV) 10 aus September 2021 kam schnell, wird die BV-Mitglieder aber nicht begeistern: Die Stadt lehnt die Idee ab, den Recyclinghof in Garath an einen Standort zu verlegen, an dem Zu- und Abfahrt besser geregelt ist. In der für die BV-Sitzung am Dienstag vorliegende Informationsvorlage heißt es: „Insgesamt steht im näheren Umfeld des Recyclinghofes Garath nach Einschätzung der Verwaltung keine geeignete Ausweichfläche zur Verfügung.“ Hintergrund des BV-Beschlusses ist, dass es auf der Straße wegen des Gegenverkehrs häufig zu Behinderungen kommt.

Drei neue Standorte hatten die Stadtteilpolitiker vorgeschlagen: einen Teil des Lkw-Parkplatzes hinter der Freizeitstätte, einen Teil der Stellplätze vor der Einfahrt zum Heizkraftwerk und einen Teil des Lkw-Parkplatzes am Heizkraftwerk. Nichts davon fand die Zustimmung der Verwaltung.

Info Müllmenge 2020 auf Recyclinghöfen sank Müllmenge In Garath fielen 2020 1516 Tonnen an, im Vorjahr waren es 1988 Tonnen. Auf allen drei Höfen sank die Masse des Mülls von 11.064 auf 9154 Tonnen. Die Menge an Sperrmüll, die in der Müllverbrennungsanlage entsorgt wurde, stieg 2020 um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Er betrug 16.376 Tonnen, das sind 26,4 Kilogramm pro Anwohner (2019: 21,6) Mehr Werstofftonnen Gleichzeitig hat sich die Zahl der von den Düsseldorfern genutzten Altpapier- und Biotonnen erhöht, so dass der Bedarf für die Nutzung der Recyclinghöfe sinkt.

Da laut Stadt ein Rückgang der an den Düsseldorfer Recyclinghöfen abgegebenen Wertstoffmenge erkennbar sei (2019 wurden in Garath 1988 Tonnen Wertstoffe angeliefert, 2020 waren es 1516 Tonnen), mache ein Umzug wenig Sinn. Eine Entlastung sei bereits durch eine Verlängerung der Öffnungszeiten auf werktags jeweils 8 bis 18 Uhr erfolgt, die seit knapp einem Jahr läuft. Einen Rückgang gab es stadtweit auch beim Grünschnitt. Das war auch den heißen Sommern geschuldet, die dafür sorgen, dass der Rasen nicht so schnell wächst.

Und es gibt laut Verwaltung eine weitere Planung, um den Recyclinghof in Garath zu entlasten: Den Bau eines vierten Recyclinghofs. Außer in Garath gibt es Entsorgungshöfe in Flingern und Lohausen. Derzeit werde dazu eine erste Planung für ein Grundstück im Düsseldorfer Süden erstellt, berichtet die Verwaltung. Das soll allerdings nicht im Stadtbezirk 10, sondern in der 9 liegen. Dabei könnte es sich möglicherweise um eine Fläche in Reisholz handeln. Dort gibt es im Stadtbezirk noch große früher gewerblich genutzte Grundstücke. Ein neuer Recyclinghof würde Optionen für die Annahme zusätzlicher Wertstoffe eröffnen, heißt es von der Stadt.