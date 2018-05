Dinslaken: Spiel und Spaß auf Spinnenspielplatz

Dinslaken Die umgestaltete Freizeitanlage an der Ziegelstraße wurde gestern offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Rund 575.000 Euro investierte die Stadt Dinslaken in das Areal, das ein Paradies für den Nachwuchs geworden ist.

Die Kinder haben den umgestalteten Spielplatz an der Ziegelstraße längst in Beschlag genommen. Sie sausen durch die Rutschröhre, klettern im Spinnennetz umher oder haben es sich in der Nestschaukel bequem gemacht, während Bürgermeister Michael Heidinger den Spinnenspielplatz im Beisein zahlreicher Gäste offiziell eröffnet. Geplant worden ist die Feier vom Kinder- und Jugendparlament sowie der städtischen Spielplatzbeauftragten Yasmin Adick. Mehrere Stände stehen für die Jungen und Mädchen bereit. Sie können sich schminken lassen oder selbst einen Button gestalten. Es gibt ein Gewinnspiel mit Stoffspinnen als Preise. Am Stand des P-Dorfes haben die Kinder die Möglichkeit, an einen Staffelei ein Bild zu malen, das zeigt, wie sie ihren Spielplatz sehen.