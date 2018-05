Reportage: Den Vogelstimmen auf der Spur

Thomas Traill (rechts) begrüßt die Gruppe am Eingang zum Rundweg durch die Kaninchenberge. Foto: Martin Büttner

Dinslaken / Hünxe Zur einer besonderen Wanderung hatte die Biologische Station im Kreis Wesel in die Kaninchenberge eingeladen. Ein halbes Dutzend Menschen ging mit Thomas Traill durch das Gelände und lauschte.

Am frühen Morgen trifft sich eine Gruppe von Menschen am Rande der Kaninchenberge zwischen Friedrichsfeld und Hünxe. Thomas Traill von der Biologischen Station im Kreis Wesel begrüßt die Besucher, die sich mit ihm auf eine Wanderung durch das Gebiet begeben wollen, um auf Vogelstimmen zu lauschen.

Mit Ferngläsern, Kameras und Tonaufnahmegeräten ausgerüstet geht es mit festem Schuhwerk auf den Rundweg durch die Kaninchenberge. Schon nach einigen Hundert Schritten ins Innere des Waldgebietes verebbt das Geräusch der Autos, die auf der nahen Straße vorbeifahren. Stattdessen sind die Teilnehmer der Wanderung umgeben von Vogelstimmen. Aus allen Richtungen, in unterschiedlichen Lautstärken und von verschiedenen Distanzen aus zwitschern und piepen die Vögel.

Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen und Zaunkönig sind zu hören. Ein Specht segelt über den Kopfen der Besuchergruppe hinweg. Sofort werden Ferngläser ausgepackt, mit denen der Flug des Vogels verfolgt wird, der sich auf einem Baum in Sichtweite niederlässt. Der Vogel stößt verschiedene Laute aus. "Das waren jetzt ein Standardruf, ein Kontaktruf und ein Warnruf", sagt Thomas Traill. "Wenn er jetzt noch anfängt zu trommeln, haben wir die ganze Bandbreite der Geräusche durch."

Eine der Teilnehmerinnen entdeckt Bäume, denen ein Teil ihrer Rinde fehlt. Der zweite Grund für die Führung durch die Kaninchenberge. Bei dem Baum handelt es sich um eine spätblühende Traubenkirsche, die in das Naturschutzgebiet eingeschleppt wurde und sich hier ausbreitet. "Wenn man diese Art nicht bekämpft, würde sie hier alles überwuchern", erklärt Thomas Traill. Die entfernte Rinde ist das Ergebnis eines Verfahrens, das man Ringeln nennt. "Direkt unter der Rinde werden Nährstoffe transportiert und ohne sie stirbt der Baum", erklärt Traill. "Die Bekämpfung der Traubenkirsche ist hier im Gebiet eine Daueraufgabe."

Dann geht es für die Gruppe weiter auf der Suche nach Vögeln. Die Waldlandschaft öffnete sich zu einer Heide. Der Weg führt über sandigen Boden. "Das ist die größte, zusammenhängende Trockenheide am Niederrhein", berichtet Thomas Traill, während aus den Bäumen und Büschen rund um die Besucher Kohlmeisen, Blaumeisen und Goldammer zwitschern.

Auf der Suche nach der Goldammer bleibt die Gruppe eine längere Zeit stehen und schaut angestrengt durch Ferngläser und Objektive in die Landschaft. Doch der deutlich zu hörende Vogel bleibt für die Besucheraugen unsichtbar. Ganz anders ein Baumpieper, der in Sichtweite der Gruppe immer wieder zum Sturzflug ansetzt. "Das ist ganz typisch für diese Vogelart, obwohl man das sonst eher von Greifvögeln kennt", sagt Thomas Traill.

Während der Baumpieper gut sichtbar ist, muss bei zwei anderen Vögeln das Fernglas herhalten. Zwei Mauersegler ziehen am Himmel über die Gruppe hinweg. "Die schlafen und paaren sich sogar in der Luft", erklärt Thomas Traill. Sie sind sonst in zwei oder drei Kilometern Höhe zu finden und daher nicht häufig zu sehen. Ein weiterer besonderer Anblick bietet sich der Gruppe, als es wieder durch ein Stück Wald geht. Hier ragen anscheinend Eichenstämme aus kleinen Hügeln auf.