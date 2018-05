Lokalsport: Stefan Schoonhovens lohnender Tagesausflug

Dinslaken Trabrennen: Der Niederländer gewann mit Gigant Greenwood den traditionellen Pokal der Rheinfels-Quelle.

Die Sonne strahlte vom Himmel am Pfingstmontag zum einzigen Renntag des Monats Mai am Bärenkamp. Sportlich ließ das Elf-Rennen-Programm rund um den Pokal der Rheinfels-Quelle eh nichts zu wünschen übrig. Die 34. Auflage sah vor recht großer Kulisse mit Gigant Greenwood einen verdienten Sieger.

Trainer Stefan Schoonhoven hatte sein Pferd auf den Moment topfit, um im Pokal der Rheinfels-Quelle einen fetten Brocken zu schnappen. Mit viel Selbstvertrauen trug der niederländische Trainer den imposanten Hengst vor, der sich schon im zweiten Bogen das Kommando gesichert hatte. Danach ließ Gigant Greenwood nie mehr einen Gegner in seine Nähe kommen und gewann in ausgezeichneten 1:16,1 diese Traditionsprüfung. Ein speediger Gentleman As holte sich den Ehrenplatz vor Commander Columbus, der kurz geführt hatte, dann Guillaume Boko vorbeigelassen hatte, um den am Toto favorisierten Fuchs beim Kampf um das dritte Platzgeld locker auszukontern.