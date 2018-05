Voerde : Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Pkw verletzt

Voerde Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 19. Mai, gegen 13.30 Uhr auf der Hindenburgstraße (B 8). Eine 41-jährige Frau aus Voerde befuhr mit ihrem Pkw die Hindenburgstraße aus Richtung Dinslaken und war in Fahrtrichtung Wesel unterwegs. An der Kreuzung Hindenburgstraße, Spellener Straße, Hugo-Mueller-Straße beabsichtigte die Frau, nach links in die Spellener Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie, wie die Polizei mitteilte, einen ihr entgegenkommenden 52-jährigen Motorradfahrer aus Dinslaken.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden. Die Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Unfallstelle musste kurzfristig für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Lebensgefahr für den Kradfahrer konnte zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschlossen werden, so die Polizei.

(RP)