Wenige Ausnahmen : Montag laufen die Geschäfte wieder

Einkaufen? Ja, aber bitte mit Maske und unter Einhaltung der Abstandsregeln. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Im Einkaufszentrum und in den Innenstädten wollen am Montag wieder die Händler ihre Geschäfte öffnen. In der Neutor Galerie Dinslaken werden etwa drei Viertel der Geschäfte geöffnet sein.

Die meisten Geschäfte in den Einkaufsstraßen und -zentren wollen die Möglichkeit, wieder zu öffnen, so bald es geht nutzen. Nicht alle schaffen es jedoch bis Montag. Gerade die größeren Anbieter müssen einigen Aufwand für Vorkehrungen treffen: Mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sind – bis auf Ausnahmen in bestimmten Branchen – nicht zulässig.

Im Einkaufzentrum Neutor-Galerie seien jetzt etwa drei Viertel der Geschäfte wieder geöffnet, erklärt Sandra Malleis vom Management des Hauses. Einen kompletten Normalbetrieb kann es auch in Zukunft nicht geben, „schon allein, weil die Dienstleister wie Nagelstudios oder Friseure ja nicht öffnen dürfen“. Am Montag werde der Elektronik-Markt Expert wieder Kunden einlassen: „Expert wird seine Fläche auf 800 Quadratmeter verkleinern“, so Malleis. Die Filiale des Bekleidungsgeschäfts H&M müsse den Verkaufsbereich ebenfalls verkleinern und habe in Aussicht gestellt, dass alle Vorkehrungen bis Dienstag getroffen seien. Von der Kette C&A hatte das Einkaufszentrum am Freitag zunächst noch keine Rückmeldung bekommen.

Die Geschäfte in der Innenstadt bereiten sich ebenfalls auf den Neustart vor. „Ich hoffe, dass alle aufmachen“, sagt Jürgen Lange-Flemming von der Dinslakener Werbegemeinschaft. „Die Stadt ist voll. Die Leute sind begierig, rauszugehen.“ Die Werbegemeinschaft könne ihre Mitgliedsbetriebe bei Bedarf sogar mit Schutzmasken versorgen; man habe eine Quelle aufgetan. „Wir können auf fast eine Million Masken zurückgreifen“, sagt Lange-Flemming: „Ich muss Montag nur sagen, wie viele wir brauchen.“ Kostenpunkt: 90 Cent pro Stück oder 2,49 Euro für aus Stoff genähte Exemplare.

Auch in Voerde ist der Einkaufsbummel wieder möglich. „Ich gehe davon aus, dass in Voerde so gut wie alles offen ist“, blickt Peter Preußer von der dortigen Werbegemeinschaft voraus: „Es sind alle scharf darauf, wieder aufzumachen.“ Geschäfte, die wegen ihrer Größe nicht von der Lockerung betroffen wären, gebe es in Voerde nicht. Möbelhäuser sind von der 800-Quadratmeter-Regelung ausgenommen.

(szf)