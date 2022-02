Betuweausbau in Dinslaken, Voerde und Wesel : Zugausfälle durch Gleisarbeiten

Vollsperungen und eingleisige Sperrungen werden in den kommenden Wochen für Zugausfälle sorgen. Das Foto zeigt den Bereich der Eisenbahnüberführung Dianastraße in Dinslaken. Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Voerde/Wesel Die Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen wird zwischen dem 18. Februar und dem 22. April abwechselnd voll und eingleisig gesperrt. Es werden Busse eingesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Deutsche Bahn setzt mit umfangreichen Bauarbeiten den dreigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen fort. Um die Arbeiten schnellstmöglich durchführen zu können, muss die Strecke Emmerich-Oberhausen zwischen dem 18. Februar und dem 22. April abwechselnd voll und eingleisig gesperrt werden. Von Vollsperrungen sind die Wochenenden ab dem 18. Februar bis zum 17. April jeweils von freitags, 21 Uhr bis sonntags, 23.59 Uhr betroffen. In den Zeiträumen zwischen den Vollsperrungen sowie vom 18. April, 0 Uhr bis zum 22. April, 21:00 Uhr erfolgen durchgehend eingleisige Sperrpausen auf der Strecke.

Im Nahverkehr betrifft dies unter anderem die Züge der Linie RE 49. Ab dem 28. Februar müssen die Züge zwischen Wesel und Oberhausen Hauptbahnhof entfallen. Als Ersatz verkehren Busse. Bis dahin fallen die Züge der Linie 49 gemäß dem Übergangsfahrplan für die ehemaligen Abellio-Linien ersatzlos aus.

Auf die Bahn wartet in den neun Wochen eine Menge Arbeit. In den Abschnitten Voerde und Dinslaken finden bis Ende März vereinzelt letzte Vegetationsarbeiten statt. Um eine weitere Sperrpause zu vermeiden und die Auswirkungen für die Fahrgäste damit so gering wie möglich zu halten, hat die DB eine entsprechende Ausnahmegenehmigung für die Arbeiten beantragt.

Dazu kommen im Rahmen der Kampfmittelsondierung rund 500 Bohrungen. In Dinslaken baut die Bahn zudem an der Eisenbahnüberführung „Hünxer Straße“ einen Schotterfang zum Schutz der darunter liegenden Straße ein. Baufachleute bauen in einem nächsten Schritt den seitlichen Überstand der Brücke zurück, der zuvor für Wartungsarbeiten genutzt worden ist.

In Voerde gründen Fachexperten entlang der Strecke rund 80 Mastfundamente. Im März wird am Haltepunkt Voerde außerdem die Oberleitungsanlage in Tages- und Nachtschichten umgebaut. Die Deutsche Bahn versetzt zeitgleich den provisorischen Bahnsteig 2 um etwa 100 Meter in Fahrtrichtung Oberhausen, um Platz für die Erweiterung der Eisenbahnüberführungen „Bahnhofstraße“ und „Steinstraße“ zu schaffen.