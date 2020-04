Kommentar Unsere Woche : Seltene Chance für erfolgreiche Appelle

Meinung Dinslaken Immer wieder gibt es Initiativen, die die Menschen dazu bewegen sollen, den Einzelhandel vor Ort zu stärken und nicht online einzukaufen. In der Corona-Krise könnte das ausnahmsweise auf Gegenliebe stoßen.

In der Corona-Krise hören wir täglich Appelle, lokale Unternehmen zu stärken: an den Handel vor Ort denken, nicht online einkaufen. Solche Rufe verhallen normalerweise folgenlos in den Weiten der Konsumlandschaft. Die Corona-Krise bietet die sehr seltene und zeitlich begrenzte Chance, dass sie tatsächlich fruchten.

Normalerweise ist das kaum der Fall, denn in ihrem Konsumverhalten agieren Menschen recht logisch: Sie unterstützen das, was sie mögen. Der Onlinehandel floriert, weil er ein Angebot macht, das sehr viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen – Bequemlichkeit, Vielfalt, Infomöglichkeiten oder was auch immer – gut finden. Diejenigen Kunden, die einen bunten Einzelhandel in den Städten wichtig finden, tun das deshalb, weil sie dort gerne sind und einkaufen. Sie nehmen kein Opfer auf sich, um Händlern zu helfen – sie nutzen einfach das, was ihnen gefällt. Von den Internet-Kunden ist nun mal auch nichts anderes zu erwarten.