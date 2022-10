Wetter in NRW : Ungemütlich und wechselhaft – der Herbst ist da

Wetter in NRW

Essen Es wird ungemütlich - das Wetter wird zum Wochenende zunehmend unbeständig mit Wolken und Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad.

Ungemütliches Herbstwetter erwartet am Donnerstag und zum Wochenendstart die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Im Laufe des Donnerstags wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunehmend unbeständig. Der Vormittag beginnt stark bewölkt. Zeitweilig ist auch mit schauerartigem Regen zu rechnen, wohingegen es am Nachmittag dann wieder etwas auflockert. Im Bergland kann es bei Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad bis zum Mittag hin zu starken Böen kommen. Im Rest des Landes erreichen die Temperaturen höchstens 14 bis 18 Grad.