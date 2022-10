Sehr warm für Jahreszeit : Wochenende in NRW wird bewölkt und wechselhaft

Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2022

Essen Der goldene Oktober macht vorerst eine Pause. Zum Wochenende wird es in NRW bewölkt und wechselhaft. Die Temperaturen hingegen bleiben freundlich. Auch einige Klimamodelle sagen einen milden Winter voraus.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Sonntag und zu Wochenbeginn weiter auf wechselhaftes Wetter einstellen. Tagsüber sei es in den kommenden Tagen bei milden Temperaturen aber überwiegend recht freundlich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. Am Sonntag sei es wechselnd bis stark bewölkt. Im Süden regne es vereinzelt, ansonsten sei es trocken - bei maximal 16 bis 18 Grad. Nachts ziehen jedoch landesweit Schauer auf.

Die neue Woche starte in NRW heiter bis wolkig, sodass auch mal die Sonne zu sehen sei, so der Experte. Erst am Montagnachmittag nehme die Bewölkung wieder zu. Am Abend ziehe dann kräftiger Regen auf und auch kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Mit Höchsttemperaturen von 20 bis 23 Grad wird es zudem sehr warm für die Jahreszeit. Am Dienstag erwartet der DWD keinen Regen und zeitweise Sonnenschein. Ansonsten sei es bei maximal 17 bis 20 Grad wolkig.

Der langfristige Ausblick

Europa könnte ein insgesamt relativ warmer Winter mit einer Kältewelle im Dezember bevorstehen. „Wir rechnen mit einem Winter, der wärmer wird als üblich“, sagte Carlo Buontempo, Leiter des Copernicus Climate Change Service, der für die EU Phänomene des Klimawandels überwacht, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Dennoch könne es zu windarmen Kälteperioden kommen, erklärte er.

Im Moment sehe es so aus, als ob es im Dezember zu einer Kältewelle komme. Ein Grund für den insgesamt wärmeren Winter könne das Wetterphänomen La Niña sein. „In einem La-Niña-Jahr gibt es im späteren Winter in Europa häufig Wind aus dem Westen, also wird es warm und feucht“, sagte Buontempo. Das Programm zur Überwachung des Klimawandels will im November seine nächste Vorschau auf die Wintermonate veröffentlichen.

