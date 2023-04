Aktuelle Zahlen für 2022 Vollzeitbeschäftigte in NRW verdienen im Schnitt 56.275 Euro

Arbeitnehmer, die 2022 in NRW in Vollzeit beschäftigt waren, haben im Schnitt 56.275 Euro verdient. Im Bereich der „Kokerei und Mineralölverarbeitung“ waren die Einkommen am höchsten, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch in Düsseldorf erklärte. Am unteren Ende der Verdienstskala standen hingegen die Vollzeitbeschäftigen in der Branche Fischerei und Aquakultur mit einem Durchschnittseinkommen von 30.719 Euro.