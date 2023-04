Panne beim Download Abiklausuren in NRW müssen verschoben werden

Der für Mittwoch vorgesehene Auftakt der Abiturprüfungen muss wegen einer massiven technischen Störung auf kommenden Freitag, 21. April, verschoben werden. Das teilte das Schulministerium am Dienstagabend mit. Bereits ab dem Mittag hatte es am Dienstag Probleme beim Download der Abiturklausuren gegeben. Diese werden einen Tag vor den Prüfungen zentral von einem Server des Landes heruntergeladen. Manche Schulen hätten die Prüfungen komplett herunterladen können, sagte Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbandes NRW, einige nicht, andere nur in bestimmten Fächern. Betroffen waren Gymnasien und Gesamtschulen, dabei die Leistungs- und Grundkurse Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik. „Unter Lehrern, Schülern und Eltern hat das für erhebliche Unruhe gesorgt“, sagte Mistler.