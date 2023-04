Abitur-Panne in NRW Peinlich, vermeidbar, folgenreich

Überfordert oder vielmehr ignorant wirkt daher auch das Schulministerium, das diese Gedanken in der Organisation offenbar außen vor gelassen hat. Nicht zuletzt die Frau an der Spitze, Schulministerin Dorothee Feller (CDU), muss sich scharfer Kritik stellen: Keine persönlichen Worte, keine Entschuldigung, lediglich ein Rundschreiben am späten Abend, verschickt durch einen Staatssekretär. Einfühlungsvermögen in einer hochemotionalen Situation sieht anders aus.