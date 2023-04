Risikoanalyse zeigt verheerende Auswirkungen Das würde ein schweres Erdbeben am Niederrhein anrichten

Am frühen Vormittag um 8.30 Uhr beginnt am Niederrhein plötzlich die Erde zu beben. Schulen und Kindergärten haben bereits begonnen. Viele Menschen befinden sich in diesem Moment auf dem Weg zur Arbeit, als starke Erderschütterungen das alltägliche Leben fast vollständig zusammenbrechen lassen – ohne Vorwarnung und Ankündigung. Es ist ein kurzes, aber sehr starkes Erdbeben, das die niederrheinische Region rund um Köln trifft und dabei Chaos und Verwüstung anrichtet.