Trockenübungen mit Videoanleitung : Wie Kinder zu Hause Schwimmen lernen können

Für den ersten Kurs im Schwimmbad kann man sich in der Pandemie auch zu Hause mit Übungen vorbereiten. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die meisten Schwimmhallen sind noch geschlossen, die Wartelisten für das Seepferdchen lang. Wie Kinder und Schwimmanfänger sich mit ein paar einfachen Übungen zu Hause vorbereiten können.

Seit Monaten gibt es für Kinder kaum Möglichkeiten, Schwimmen zu lernen. Manche Experten sprechen sogar von einer „Generation Nichtschwimmer“, die während der Corona-Pandemie heranwachse. Selbst wenn einige Bäder in NRW bereits Anfänger-Schwimmkurse anbieten, sind die Plätze noch knapp und die Wartelisten lang. Den Grundstein für das Seepferdchen können Eltern mit Ihren Kindern auch zu Hause legen, sagt Ulrike Volkenandt vom Schwimmverband NRW. Mit ein paar einfachen „Trockenübungen“ können sich Kinder an das Wasser gewöhnen.

Löcher ins Wasser pusten und blubbern „Für die einfachste Übung, die auch am meisten Spaß macht, braucht man nur eine Schüssel mit Wasser“, sagt Volkenandt. Für den Anfang kann man Löcher ins Wasser pusten. „Dabei sollen richtige Krater entstehen, wie bei einem Vulkan“, sagt Volkenandt. Als nächsten Schritt können die Kinder mit dem Mund direkt in die Schüssel Bläschen blubbern. Zur Abwechslung kann man das auch mit einem Strohhalm machen oder auch einen Tischtennis-Ball mit der Nase durch die Schüssel jagen.

In der Badewanne Wer zu Hause eine Badewanne hat, kann auch darin üben. „Hier können Kinder schon den Kopf unter Wasser nehmen, die Augen aufmachen, ausatmen.“ Mit Tauchringen kann man die Übung interessanter machen. „Das geht fast schon als Tauchübung durch, auch wenn Badewannen nicht so tief sind“, sagt Volkenandt. In der Badewanne kann man auch den Seestern üben, ob auf dem Bauch oder auf dem Rücken. „Beim Seestern auf dem Rücken macht man den Hals lang, wie bei einer Giraffe. Und auf dem Rücken kann man natürlich wieder blubbern.“