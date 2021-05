Nach Kritik an Positionspapier : Präventionsbeauftragte der Bistümer weisen Vorwürfe des Elternvereins NRW zurück

Düsseldorf Nach der Kritik des Elternvereins NRW an einem Positionspapier der katholischen Kirche zum Schutz vor sexualisierter Gewalt nehmen die Präventionsbeauftragen der Bistümer nun zu den Vorwürfen Stellung.

Mit dem 16-seitigen „Positionspapier zur Gestaltung der Schnittstelle von Prävention sexualisierter Gewalt und sexueller Bildung“ will die katholische Kirche dazu beitragen, den Missbrauch von Schutzbefohlenen in Jugendgruppen, Kindergärten und Schulen künftig präventiv zu verhindern. Der Elternverein NRW hatte in einem offenen Brief an die Deutsche Bischofskonferenz vor allem kritisiert, dass die Präventionsbeauftragten eine Sexualerziehung empfehlen, „die von den Theorien des bekanntermaßen pädokriminellen Helmut Kentler geprägt ist, fortgeführt von Professor Uwe Sielert“, so der Verein.

Zur Kostenpflichtiger Inhalt Kritik des Elternvereins an den im Papier genannten Experten – neben dem Sexualpädagogen Sielert auch der Philosoph Michel Foucault – heißt es in der Stellungnahme: „Die Position Foucaults wurde im Positionspapier als ein Beispiel dafür zitiert, dass und wie im philosophischen Diskurs der Zusammenhang von Macht und Sexualität diskutiert wurde, und sie ist keineswegs exklusiv.“ Man werde gegebenenfalls andere Referenzen benennen. Und Sielert habe sich schon vor längerer Zeit sehr deutlich von Helmut Kentler abgegrenzt. Kentler hat in den 1960er Jahren einen Modellversuch initiiert, bei dem Kinder an pädophile Pflegeväter vermittelt wurden. Der Elternverein hatte Sielert in die Nähe des Sexualwissenschaftlers gerückt, weil der Kentler als „väterlichen Freund“ bezeichnet hatte. Die Kritik des Vereins an Foucault bezieht sich unter anderem daruf, dass der 1984 verstorbene Philosoph davon ausging, dass auch Minderjährige ihr Einverständnis für sexuelle Handlungen erklären können und er einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern deswegen für möglich hielt. Nach Auffassung des Elternverbands sollte sein Name nicht in einem Dokument zur Prävention sexualisierter Gewalt vorkommen.