Hubschraubereinsatz in Swisttal : Autofahrer flüchtet nach Unfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Hubschraubereinsatz in Swisttal

Swisttal Bei einem Unfall auf der B56 in Swisttal wurde am Montag ein Kradfahrer schwer verletzt. Der Unfallverursacher ließ den Verletzten allerdings liegen und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Sportwagenfahrer hat am Montag in Swisttal-Buschhoven (Rhein-Sieg-Kreis) um 17.34 Uhr beim Abbiegen einen entgegenkommenden Kradfahrer übersehen - und ist nach dem schweren Unfall zu Fuß geflüchtet. Der 60-jährige Kradfahrer wurde nach Polizeiangaben bei der Kollision auf der B56 in Höhe des Karl-Kaufmann-Wegs schwer verletzt und musste durch einen Notfallsanitäter, der zufällig vor Ort war, erstversorgt werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht.