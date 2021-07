Hochwasser in NRW : Kann ich als Flut-Betroffener meinen Urlaub stornieren?

Hochwasser in NRW

Ein Hinweisschild auf die Erft liegt vor einer zerstörte Brücke im Schutt: Zahlreiche Orte in NRW und Rheinland-Pfalz sind von der Flut-Katastrophe betrtroffen. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Für viele Menschen sind auch die akuten finanziellen Auswirkungen der Hochwasser-Katastrophe enorm. Die Verbraucherzentrale gibt Hinweise, wie Betroffene ihren Sommerurlaub stornieren können.

Kann ich eine gebuchte Reise kostenlos stornieren oder umbuchen, wenn ich als Betroffener des Hochwassers meinen Urlaub nicht antreten kann? Eine kostenlose Stornierung oder Umbuchung von gebuchten Flügen oder Unterkünften ist nur möglich, wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Verbraucher sollten daher zeitnah den Kontakt zur Fluggesellschaft, zum Reiseveranstalter oder zur individuell gebuchten Unterkunft suchen, um die Situation zu erklären und gemeinsam eine Lösung zu finden. Unter Umständen werden in einer solchen Lage verbraucherfreundliche Regelungen getroffen, einen rechtlichen Anspruch gibt es allerdings nicht, sofern keine Reiserücktrittskostenversicherung abgeschlossen wurde.

In der Regel gilt der Versicherungsschutz ab Vertragsschluss bis zum Reiseantritt. In welchen Fällen eine Reiserücktrittskostenversicherung greift, muss im Einzelfall den Vertragsbedingungen entnommen werden. Entscheidend ist, dass die Versicherung auch Schäden durch Elementarereignisse abdeckt. Betroffene sollten sich daher mit ihrer Versicherung in Verbindung setzen, um zu klären, ob die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Liegen diese vor, ist die Versicherung zur Erstattung der Kosten bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme verpflichtet.