Materialien für den Schulstart im Test : Verbraucherzentrale warnt vor Schadstoffen in Schulsachen

Zum Beispiel Buntstifte mit Lacküberzug sind schön bunt, können aber manchmal auch problematische Stoffe wie Weichmacher enthalten (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Dinslaken Radiergummis, die nach Erdbeere riechen, Textmarker in leuchtend grün, Buntstifte mit Lacküberzug: In Schulmaterialien verstecken sich laut der Verbraucherzentrale NRW in Dinslaken häufig Schadstoffe. Wie diese sich vermeiden lassen.

Von Elena Eggert

In gut zwei Wochen beginnt ein neues Schuljahr, das gut vorbereitet sein will: Es braucht Stifte, Hefte, Umschläge und vieles mehr. Die Auswahl in den Geschäften ist groß. Aber nicht alles, was der Handel bietet, ist nachhaltig und frei von Schadstoffen, wie die Verbraucherzentrale NRW in Dinslaken anmerkt. Beim Kauf sollten daher viele Dinge beachtet werden.

In Bleistiften oder Holzbuntstiften mit Lacküberzug können sich bedenkliche Stoffe wie Weichmacher verstecken, die beim Kauen oder Lutschen an den Stiftenden aufgenommen werden, so die Verbraucherzentrale. Als Alternativen werden unlackierte Holzstifte oder Druckbleistifte mit auswechselbaren Minen genannt. In fast allen Textmarkern hat die Stiftung Warentest kürzlich allergieauslösende Konservierungsstoffe nachgewiesen. Es gibt Textmarker aber auch als Holzstifte. Auch bei den Tintenrollern fielen sieben von elf durch Schadstoffe auf, und zwar nicht nur durch Konservierungsstoffe, sondern auch durch krebserzeugendes Naphthalin oder Schwermetalle wie Blei, so die Verbraucherzentrale. Die getesteten Tintenpatronen waren fast jedoch alle in Ordnung. Generell gilt: Wasserfarben, Filz- und Buntstifte sowie Knete sollten ein CE-Zeichen tragen und am besten zusätzlich einen Hinweis, dass sie den europäischen Spielzeugnormen („DIN EN 71“) entsprechen.

Bei Heften, Blöcken, Schnellheftern und Buntpapier verdient sich Recyclingpapier mit dem „Blauen Engel“ die Note „sehr gut“, erklärt die Verbraucherzentrale. Das rechtlich geschützte Umweltzeichen steht nicht nur dafür, dass Hefte aus 100 Prozent Altpapierfasern hergestellt wurden. Auch schädliche Bleich-Chemikalien, optische Aufheller und andere Chemikalien dürfen nicht eingesetzt werden.

Für die üblichen Bastelarbeiten in der Schule braucht es auch Kleber. Hier reichen meist lösemittelfreie Kleber in flüssiger Form oder als Stift. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Allergieauslösende Konservierungsmittel, insbesondere Isothiazolinone, sollte sie nicht enthalten.

Aus welchem Material Radiergummis bestehen, müssen Hersteller nicht angegeben. Anbieter, die auf den problematischen Kunststoff PVC verzichten und andere Kunststoffe oder Naturkautschuk einsetzen, werben oft mit dem Hinweis „frei von PVC“, so die Verbraucherzentrale. Wenn der Radiergummi nach Erdbeere oder Vanille duftet, können allergieauslösende Duftstoffe im Spiel sein.