Festnahme in Mönchengladbach : 16-Jähriger bedroht Busfahrer und Fahrgäste

Festnahme in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 16-Jähriger hat in Mönchengladbach in einem voll besetzten Bus randaliert und den Fahrer sowie die Fahrgäste mit einem Messer bedroht.

Der Jugendliche hatte sich offenbar aufgeregt, weil der Fahrer ihn nicht hinten in den Bus einsteigen ließ, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er dann am Samstagabend vorne einstieg, trat er gegen die Tür und zog ein Messer.