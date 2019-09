Kreis Düren : Auto überschlägt sich - 23-Jähriger stirbt bei schwerem Autounfall

Hürtgenwald Ein 23-Jähriger hat sich bei Hürtgenwald im Kreis Düren mit seinem Auto überschlagen und ist dabei tödlich verletzt worden.

Der Wagen sei in der Nacht zum Sonntag in einer Rechtskurve bei Vossenack von der Bundesstraße 399 abgekommen, teilte die Polizei mit. Auf dem angrenzenden Feld habe sich das Fahrzeug dann überschlagen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.