Vorfall in Kerpen : Vater gibt 16-jähriger Tochter „Zauberpilze“ - Krankenhaus

Kerpen Ein Vater hat mit seiner 16 Jahre alten Tochter sogenannte „Zauberpilze“ konsumiert und die Polizei gerufen, als dem Mädchen schlecht wurde. Die Beamten kassierten die restlichen Pilze ein.

Die 16-Jährige habe massive Kreislaufprobleme entwickelt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei von Sonntag. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 43 Jahre alte Vater hatte demnach die Pilze, die Halluzinationen hervorrufen können, selbst in einem Schrank in seiner Wohnung angebaut und geerntet.