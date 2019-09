Tragischer Unfall in Bad Laasphe : Pferd wirft Reiterin ab - Frau stirbt an Verletzungen

Bad Laasphe Bei einem tragischen Reitunfall ist eine 31-jährige Reiterin ums Leben gekommen. Bei einem Ausritt in Bad Laasphe erlitt sie tödliche Verletzungen.

Während eines Ausritts am Samstagnachmittag scheute das Pferd plötzlich in einem Waldstück und warf seine Reiterin ab, wie die Polizei am Montag in Siegen mitteilte.