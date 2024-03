Rettungshubschrauber im Einsatz Autos krachen in Emmerich frontal ineinander – 67-jährige Beifahrerin stirbt

Am Freitag (22. März 2024) kam es gegen 13 Uhr an der Klever Straße in Emmerich zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Voerde befuhr mit einem roten Seat Leon die Klever Straße in Fahrtrichtung Rheinbrücke und geriet aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte die Frau mit einem grauen Mitsubishi ASX, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen aus den Niederlanden befanden und welcher in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs gewesen war.