Studie von Vergleichsportal : Autofahrer aus NRW haben besonders viele Punkte in Flensburg

Autofahrer aus NRW haben besonders viele Punkte in Flensburg

Düsseldorf Autofahrer aus NRW haben einer Statistik zufolge im Ländervergleich besonders viele Punkte in Flensburg. Gleich mehrere Städte in der Region liegen auf den Spitzenpositionen.

Einer Studie des Online-Vergleichportals Check24 zufolge haben in NRW im Ländervergleich besonders viele Autofahrer Punkte in Flensburg. Die meisten Verkehrssünder gibt es demnach in Bielefeld (8,8 Prozent). Die Studie basiert auf den Angaben von Fahrzeughaltern bei Abschluss einer Kfz-Versicherung über Check24 im Zeitraum von Juli 2018 bis Juni 2019. Es folgen Hamm auf Platz zwei (8,5), Wuppertal auf Platz drei (8,4) und Leverkusen auf Platz fünf (8). Demnach sind gleich vier NRW-Städte unter den Top 5. Es folgen Dortmund (Platz acht, 7,7 Prozent), Düsseldorf (Platz neun, 7,6) und Köln (Platz 14, 7,4).