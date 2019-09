Zwei Verletzte in Gelsenkirchen : Spieler und Zuschauer prügeln sich nach Fußballspiel

Gelsenkirchen Bei einem B-Juniorenspiel in Gelsenkirchen hat es am Sonntag eine Schlägerei gegeben. Fußballspieler und Zuschauer waren aneinander geraten. Zwei Beteiligte wurden verletzt.

Am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr hat es auf einer Sportanlage in Gelsenkirchen-Bismarck eine Schlägerei gegeben. Der Vorfall ereignete sich auf einem Fußballplatz, auf dem zuvor ein B-Juniorenspiel stattgefunden hatte. Nach Spielende gerieten zwei Spieler der Heimmannschaft mit drei Zuschauern in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung wurde rasch körperlich, wie die Polizei am Montag mitteilte.