Pferd geht durch Kutschfahrer in Xanten lebensgefährlich verletzt

Xanten · Ein 49-jähriger Mann aus Xanten ist am Dienstagnachmittag mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Was passiert ist.

27.03.2024 , 11:21 Uhr

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik Duisburg geflogen (Symbolfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Kutschfahrer aus Xanten ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Xanten-Wardt lebensgefährlich verletzt worden. Er musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein weiterer Xantener trug leichte Verletzungen davon. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 17.25 Uhr auf der Scholtenstraße in Xanten-Wardt. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte ein 49-jähriger Mann aus Xanten eine zweiachsige Pferdekutsche auf der Scholtenstraße in Fahrtrichtung Am Nibelungenbad. Ein 27-jähriger Mann aus Xanten befand sich als Beifahrer auf der Kutsche. Während der Fahrt platzte nach Aussage der Polizei ein Reifen der Kutsche, woraufhin das Pferd sich erschreckte und „durch ging“. Beide Männer stürzten daraufhin von der Kutsche. Die zwei Xantener wurden bei dem Unfall verletzt. Der 49-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Duisburger Unfallklinik. Das Pferd hatte eine kleinere Verletzung an einem Bein. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen an der Unfallstelle und wurde dabei von einem Verkehrsunfall-Team aus Kleve unterstützt.

(beaw)