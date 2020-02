Nach Unfall mit fünf Toten in Stolberg : 22-Jähriger zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Feuerwehrleute stehen in Stolberg an zwei Fahrzeugen, die frontal zusammengestoßen waren (Archivfoto). Foto: dpa/Ralf Roeger

Aachen Nach einem schweren Frontalzusammenstoß mit fünf Toten in Stolberg bei Aachen ist ein 22-Jähriger zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Er muss drei Jahre und sechs Monate in Haft.

Nach damaligen Angaben der Polizei krachte er dabei in ein entgegenkommendes Auto, in dem eine Mutter mit ihren 16 und 17 Jahre alten Kindern saß. Der Wagen ging in Flammen auf, die drei starben. Auch zwei 21- und 22-Jährige, die in dem Auto des Angeklagten gesessen hatten, überlebten nicht.