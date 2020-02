Doppelmord-Prozess in Hagen : Tödlicher Hinterhalt im Bahnhofs-Parkhaus

Doppelmord-Prozess in Hagen

August 2019: Polizisten stehen am Iserlohner Bahnhof neben dem Festgenommenen. (Archiv). Foto: dpa/Frank Bauermann

Hagen Weil er seine Ehefrau laut Anklage als sein Eigentum betrachtet hat, soll ein Mann zum Doppelmörder geworden sein. Seit Dienstag steht er vor Gericht – und schweigt. Die Zeugenaussagen sind erschütternd.

Polizeibeamte im Saal, doppelte Kontrollen, jede Menge Justizwachtmeister: Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag in Hagen der Doppelmord-Prozess gegen einen 44-jährigen Kosovaren begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im vergangenen August am Bahnhof von Iserlohn zunächst seine getrennt von ihm lebende Ehefrau und anschließend deren Lebenspartner erstochen zu haben. Zum Prozessauftakt äußerte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen.