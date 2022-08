Was ist normal, was nicht? : Überblick: Kopfschmerzen bei Kindern verstehen und vorbeugen

Was ist normal, was nicht?

Datteln Schon kleine Kinder können wiederkehrende Kopfschmerzen haben. Die gute Nachricht: Wenn wir die Ursachen verstehen, können wir Kindern helfen und sie damit bestenfalls vor neuen Attacken schützen.

Kopfschmerzen im Vorschulalter treten bei etwa jedem fünften Kind auf, so die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Bis zum Ende der Grundschulzeit ist es sogar mehr als die Hälfte der Kinder. Je älter die Kinder und Jugendlichen sind, desto mehr nimmt der Anteil zu.

1. Woran merke ich, dass mein Kind Kopfschmerzen hat?

Im Schulalter sind Kinder meist in der Lage, ihren Eltern mitzuteilen, dass sie Kopfschmerzen haben.

Auch jüngere Kinder, die ihren Schmerz nicht verbalisieren können oder wollen, zeigen typische Verhaltensweisen, an denen Eltern bei zum Beispiel eine Migräne erkennen können.

Julia Wager, Leiterin der Forschungsabteilung des Deutschen Kinderschmerzzentrums in Datteln nennt folgende Punkte: Das Kind...

Typisch für Migräne: Die Symptome treten zyklisch auf, also zum Beispiel einmal im Monat. Dann sollten Sie unbedingt einen Kinderarzt aufsuchen, um eine mögliche Migräne abzuklären.

Dies helfe manchmal schon, um Auslöser zu identifizieren und zwischen Migräne und Spannungskopfschmerz zu unterscheiden. Einen solchen Kopfschmerzkalender speziell für Kinder bietet zum Beispiel die Kieler Schmerzklinik zum Download an.

Hausmittel bis Homöopathie : So gut wirken sanfte Methoden gegen Kopfschmerzen

Bei einem Spannungskopfschmerz ist der Schmerz weniger intensiv. Bewegung macht den Kopfschmerz in der Regel nicht schlimmer. Für eine Schmerzlinderung sorgt meistens schon frische Luft und Ablenkung.

3. Was führt zu Kopfschmerzen bei Kindern?

Es gibt unterschiedliche Faktoren, die Kopfschmerzen bei Kindern auslösen können. Teilweise kann es auch an einem Zusammenspiel mehrerer Ursachen liegen. Mögliche Gründe sind:

Neben einem Wechsel zwischen Stress und Entspannung sollte auch die Ernährung ausgewogen sein. Eltern können sich an den Vorgaben der Ernährungspyramide des Bundeszentrums für Ernährung orientieren.

4. Wie können Sie den Kopfschmerzen vorbeugen?

5. Was hilft, wenn Ihr Kind akute Kopfschmerzen hat?

Kinder können darauf mit Atemnot reagieren. Darauf wird in der jeweiligen Packungsbeilage hingewiesen. Nehmen Sie diesen Hinweis ernst und geben Sie Ihrem Kind nur Präparate, die Ärztin oder Apotheker explizit für das jeweilige Alter empfehlen.

Wichtig: Medikamente sollten Sie nur in ärztlicher Absprache verabreichen. Denn bei zu häufiger Gabe von jeglichen Schmerzmitteln droht auch bei Kindern und Jugendlichen ein medikamentenausgelöster Kopfschmerz. Darauf weist zum Beispiel die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft in ihrer Broschüre Kopfschmerzen bei Kindern hin.

Außerdem sind Kopfschmerzmittel, die Erwachsenen helfen, für Kinder teilweise untauglich. Acetylsalicylsäure, die zum Beispiel in Aspirin vorkommt, kann bei Kindern Nebenwirkungen verursachen, die dem Gehirn und der Leber schaden.

Auch auf die richtige Dosis kommt es an: Nicht mehr, aber auch nicht weniger geben als der Arzt oder die Ärztin empfehlen. Nach einer halben bis einer Stunde ist die Attacke dann meistens vorbei.

6. Wann sollten Sie mit Ihrem Kind zum Arzt?

Laut oben genannter Broschüre der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft sollten Sie in folgenden Situationen mit Ihrem Kind einen Arzt aufzusuchen:

Julia Wager weist darauf hin, dass man - zusätzlich zu den oben erwähnten Kriterien - unbedingt einen Kinderarzt aufsuchen sollte, wenn das Kind wegen der Kopfschmerzen in der Schule fehlt oder nicht mehr den gewohnten Freizeitbeschäftigungen nachgeht.

Weiß der Hausarzt nicht weiter, können auch spezielle Kinderschmerzzentren oder eine Kopfschmerzambulanz Anlaufstellen sein. In diesen Ambulanzen arbeiten Mediziner und Psychologen zusammen.

Kopfschmerzen können durch Stress jeglicher Art ausgelöst werden: Schularbeiten, Mobbing, aber auch Probleme in der Familie. Um dem genauen Auslöser auf die Spur zu kommen, kann in Rücksprache mit dem Kinderarzt auch die Anbindung an eine Psychotherapie helfen.