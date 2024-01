Neue Ernährungsstrategie So soll Deutschland künftig essen

Täglich werden in Kitas, Schulen, Kantinen oder Seniorenheimen knapp 40 Millionen Portionen Essen ausgegeben. „Der Anteil an Gemüse, Salat und Rohkost in der Gemeinschaftsverpflegung in Kita und Schule ist zu gering, während der Anteil an Fleisch zu hoch ist“, steht in der Strategie. Ziel sei eine bedarfsgerechte, ausgewogene und nachhaltige Verpflegung – etwa mit mehr Gemüse und Obst, ballaststoffreichen Getreideprodukten, weniger Zucker, gesättigten Fetten und Salz. Alles in allem soll der Bio-Anteil erhöht werden, und das für alle bezahlbar. Auch will die Regierung den hohen Anteil an der Lebensmittelverschwendung reduzieren - etwa durch mehr bedarfsgerechte Portionsgrößen.