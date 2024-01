Onkologie am AKH Viersen Wie eine neue Therapie den Krebs besiegt

„Soweit würde ich noch nicht gehen, aber dank der neuen sogenannten Immuntherapie erzielen wir im AKH zunehmend sehr gute Ergebnisse und machen in vielen Fällen die Chemotherapie sogar überflüssig“, sagt Johannes Steiff, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie. Der 44-Jährige ist seit 2015 als Arzt am AKH Viersen tätig und seit fünf Jahren Leiter der Klinik für Hämatologie und Onkologie. Vor rund vier Jahren wurde dort erstmals die Immuntherapie eingesetzt, „in zunehmender Häufigkeit vor allem in unserem Schwerpunkt der Thoraxonkologie“, berichtet Steiff. Die Thoraxonkologie fokussiert sich auf die Behandlung von Krebserkrankungen des Brustkorbs, der Schwerpunkt liegt auf der Lunge.