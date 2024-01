Jüngste Corona-Variante verursacht neue Symptome Lässt Pirola uns schlechter schlafen?

Tatsache ist: Pirola hat besonders viele Mutationen auf dem Spike-Protein, also dem Teil der Virenhülle, der für das Eindringen in die menschliche Wirtszelle verantwortlich ist. Alleine dies macht sie schon beobachtenswert. Bisher gilt unter Experten die Einschätzung, dass Pirola zwar durchaus ansteckender ist als seine Vorgänger, aber nicht gefährlicher. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Pirola als Variante unter Beobachtung ein – dies ist die niedrigste von drei möglichen Warnstufen. Die aktuellen Impfstoffe von Biontech und Moderna berücksichtigen die Eigenschaften von Pirola zwar nicht direkt. Aber: Pirola ist und bleibt immer noch eine Unterform des Coronavirus Sars-Cov-2, das bedeutet: Vorangegangene Infektionen und Impfungen sind nicht wirkungslos, sondern haben das Immunsystem bereits trainiert. Außerdem reagieren Antikörper und T-Zellen nicht nur auf das Spike-Protein, sondern auch auf unzählige andere Merkmale des Virus. An eine neue Coronavirus-Supervariante, die alle bisherigen Erkenntnisse auf den Kopf stellt und die die Welt in naher Zukunft nochmals lahmlegt, daran glaubt die Fachwelt aktuell nicht. Und: Nach den Erhebungen des Robert-Koch-Instituts und dem Grippeweb-Wochenbericht sieht es derzeit so aus, als ob die aktuelle Grippewelle das Coronavirus ein Stück weit abgelöst hat. Die Zahlen der Corona-Infektionen haben sich demnach nach wochenlangem starken Anstieg zum Jahreswechsel hin deutlich rückläufig entwickelt. Allerdings werden in der Zeit rund um die Feiertage traditionell auch deutlich weniger Proben eingesandt (influenza.rki.de/wochenberichte/2023_2024/2023-52.pdf).