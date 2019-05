Lispeln, Holpern, Fantasiewörter : Sprechen lernen - was Kinder wann können sollten

Düsseldorf Weil Kinder unterschiedlich schnell sprechen lernen, ist es für Eltern schwer zu beurteilen, ob das eigene Kind altersgerecht spricht. Was der Nachwuchs wann können sollte und wann man von einer Sprachentwicklungsstörung spricht.

In einem Alter, in dem Kinder anfangen, was sie sehen, erleben und was sie beschäftigt, in Sprache zu fassen, tun sich wie in anderen Bereichen Unterschiede auf. Während der eine schon selbstverständlich mitteilt, was er möchte, sprechen andere Kinder noch unvollständige Sätze oder machen Fehler in der Aussprache. Nicht in jedem Fall steckt jedoch gleich eine Störung, sagt Logopädin Sonja Utikal vom Deutschen Bundesverband für Logopädie.