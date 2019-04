Jugendliche sitzen so viel wie 60-Jährige : Macht Sitzen Kinder dumm?

Düsseldorf Bewegungsmuffel fallen nicht nur im Sportunterricht auf. Wenn Kinder viel sitzen, beeinträchtigt das auch ihre geistige Beweglichkeit. Macht Sitzen wirklich dumm?

Bei Teenagern gehört Bewegungsmangel längst zum Alltag: 19-Jährige sitzen so viel wie über 60-Jährige, legte eine Studie der Hopkins Bloomberg School of Public offen. Mehr als 25 Prozent der Jungen und 50 Prozent der Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren und mehr als 50 Prozent der männlichen und 75 Prozent der weiblichen Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren erfüllen demnach nicht einmal die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die liegt bei einer Stunde Bewegung am Tag.