Vorsicht Kinderkrankheit : Scharlach — diese Folgeerkrankungen drohen Erwachsenen

Neumünster/Düsseldorf Beim ersten Kratzen im Hals denken viele an eine Halsentzündung. Doch kann das Missgefühl beim Schlucken auch der erste Hinweis auf eine hochansteckende Scharlachinfektion sein. Denn die Kinderkrankheit kann auch Erwachsene erwischen. Nur die rechtzeitige Behandlung mit Antibiotika bewahrt Betroffene vor gefürchteten Spätfolgen.

Laut der Stiftung Kindergesundheit erkranken in jedem Jahr rund 50.000 Menschen in Deutschland an Scharlach. Nicht alle sind Kinder. In 25 Prozent der Fälle trifft es Erwachsene, denn sie sind vor dieser vor allem in den Wintermonaten grassierenden Erkrankung nicht gefeit. Bei ihnen verläuft die Erkrankung meist schwerer als beim Nachwuchs.