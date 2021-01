Langzeitparker : Wenn das Fahrzeug zum Stehzeug wird

Manchmal werden Fahrzeuge wochenlang nicht bewegt. Damit sie besser über die Zeit des Stillstands kommen, gibt es im Vorfeld einiges zu beachten.

Aus dem kurzen Parken sind doch ein paar Wochen geworden. Nun springt das Auto nicht mehr an und Rost bildet sich an einigen Stellen. Sogar ein Knöllchen ist am Scheibenwischer? Das hätte nicht sein müssen. Wer sein Fahrzeug einige Wochen nicht bewegt, sollte es nicht einfach nur abstellen. Ganz gleich, ob Auto oder Motorrad. Wie geht es besser?