Tipps für den Autokauf : Wie Sie sicher zum Gebrauchtwagen kommen

München/Stuttgart Oft klingen die Angebote verlockend. Fast neuwertig, wenig gelaufen und 6000 Euro unter dem Marktpreis. Nachteil: Das gebrauchte Auto steht weit weg. Lohnt sich die Anfahrt? Und wird das Versprochene gehalten? Wir haben elf Tipps zusammengestellt, worauf Käufer von Gebrauchtwagen achten sollten.

1. Anreise: Ob sich eine lange Anreise zu einem Kaufangebot rentiert, hängt ganz vom Fahrzeug und Preis ab, so Marcel Mühlich vom Auto Club Europa (ACE). „Exoten oder spezielle Autos finden sich selten in der Nähe. Auch gibt es häufig regionale Preisunterschiede, daher kann sich eine weite Anreise durchaus lohnen.“

3. Unterschied Privat oder Händler: „Privatverkäufer können die Sachmängelhaftung ausschließen, gewerbliche Verkäufer können das nicht“, sagt Marcel Mühlich. Einige Händler wollen das umgehen, indem sie als Vermittler auftreten und das Auto „nur an Gewerbe“, „für den Export“ oder „im Auftrag“ verkaufen. „Interessenten sollten davon die Finger lassen und besser weitersuchen“, sagt Mühlich.

Autos von Privat sollten günstiger als Autos von Händlern sein, da sie in der Regel die Sachmängelhaftung ausschließen. „Ob tatsächlich ein Agenturgeschäft vorliegt, ist stets zu prüfen, weil das Händler auch behaupten können, obwohl sie das Fahrzeug tatsächlich selbst verkaufen“, sagt ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla.

4. Besichtigung: Zu einer Besichtigung sollten Autokäufer zu zweit fahren, rät Jochen Kurz. „Vier Augen sehen mehr als zwei, und der Begleiter kann vor Fehlkäufen warnen“, sagt er. Vor Treffen an unbekannten, einsamen und dunklen Orten warnt der Experte, ebenso bei angeblichem Zeitmangel des Verkäufers. „Bei einer Besichtigung bei Tageslicht sollten beide Seiten ausreichend Zeit für Fragen und eine Probefahrt einplanen“, sagt er.

7. Preisverhandlung: „Bei der Preisverhandlung rentiert es sich, wenn sich der Interessent neutral verhält“, sagt Jochen Kurz. Mit einer vorherigen Preisrecherche hat man schon eine marktgerechte und realistische Preisidee. „Wenn Sie noch während der Besichtigung Argumente für eine Preissenkungen finden, wie eventuelle Schäden oder Folgekosten von Reparaturen, sollten Sie die mit in die Verhandlung nehmen, aber dabei immer fair bleiben“, rät Kurz.

9. Vertrag: Um die meisten Streitpunkte zu vermeiden, sollten Interessenten eine anerkannte Kaufvertragsvorlage etwa von Autoclubs wie dem ADAC oder den Gebrauchtwagen-Börsen ausdrucken und die zusammengetragenen Punkte beachten. In den Vertrag gehören neben den Adressen von Käufer und Verkäufer die Personalausweisnummern, Übergabezeitpunkt und der Verweis auf die Abmeldung des Autos.

Dabei unbedingt das Foto auf dem Ausweis mit dem Verkäufer abgleichen. „Ein vorläufiger Ausweis reicht nicht, da er leicht zu fälschen ist“, sagt Kempgens. „Alle Zusagen oder Vereinbarungen, die während der Besichtigung genannt werden, sollten schriftlich in den Kaufvertrag aufgenommen werden“, sagt er. Bei Verträgen mit Händler unbedingt darauf achten, dass Gewährleistung gegeben wird.

10. Bezahlung: Gebrauchte Autos zahlen Käufer am sichersten mit Bargeld. Beim Bezahlen schauen beide Seiten genau hin. Die Zahlung wird mit dem genauen Betrag im Kaufvertrag quittiert. Vor Vorabüberweisungen raten die Experten ebenso ab wie von Bezahlungen per Paypal-Konten.

11. Abmeldung/Ummeldung: Am sichersten ist es, das Auto abgemeldet zu verkaufen. In der Praxis werden gebrauchte Autos von Privat aber meist mit gültigen Kennzeichen verkauft. „Daher unbedingt in den Kaufvertrag reinschreiben, bis wann das Auto umgemeldet werden muss“, rät Kempgens.