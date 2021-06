Versicherung, Sprit, Werkstatt : Zehn praktische Spar-Tipps für Autofahrer

Mancherorts bieten zum Beispiel Discounter kostenlose Lademöglichkeiten für E-Autos an (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Berlin Ob Sprit, Versicherung oder Werkstatt: Viele der laufenden Kosten für Deutschlands Autofahrer erhöhen sich. Vor allem die Benzinpreise waren im Mai so hoch wie seit zwei Jahren nicht. Wir haben Tipps zusammengestellt, die Ihnen beim Sparen helfen.

„Spritpreise sind morgens in der Regel am höchsten und variieren über den Tag. Am günstigsten ist es meist abends ab 18.00 Uhr“, sagt Hermann-Josef Tenhagen vom Geldratgeber „Finanztip“. Die Preise schwankten mitunter um bis zu zehn Cent pro Liter. Zudem seien freie Tankstellen meist um bis zu zwei Cent billiger als Markenanbieter.