Ratgeber Auto : Kann ich mit Backofenspray oder Cola Autofelgen reinigen?

Düsseldorf Beim Reifenwechsel sollten Autobesitzer die Felgen gründlich reinigen. Geht das auch mit Stoffen, die als Hausmittel dafür angepriesen werden, wie Essig, Cola oder Backofenspray?

Der Unterhalt eines Autos kann ins Geld gehen. Bei Wartung und Pflege zu sparen, klingt verlockend. Unter anderem kursieren viele angeblich gut geeignete Hausmitteltipps zur Reinigung von Felgen: Eingesetzt werden können demnach etwa Backofensprays, mit Wasser verdünnte Essigessenz oder auch Cola. Was ist davon zu halten?

Der ADAC ist skeptisch: Ja, oberflächliche Verschmutzungen ließen sich so zwar entfernen, doch hartnäckigen Schmutz löse man damit nicht. Das gelte vor allem für Bremsstaub. Aber nicht nur das: Wer zum Beispiel Essig in einer falschen Konzentration einsetzt, könne damit Alufelgen angreifen. Daher rät der ADAC zum Einsatz spezieller Reiniger für Alu- und Stahlfelgen. Bei den Mitteln sei penibel die Gebrauchsanweisung zu beachten, gerade in Bezug auf die Einwirkzeit.