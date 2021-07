Prozess beginnt : Wegen Streit mit Nachbarn Autos angezündet?

Düsseldorf Erst brannten Mülltonnen, später ein Auto und ein Bauwagen. Um eine Serie von Brandstiftungen geht es in einem Prozess vor dem Landgericht am Montag.

.Wegen schwerer Brandstiftung steht ein 24-jähriger Mann von Montag, 26. Juli, an vor dem Landgericht Düsseldorf. Der Lagerist soll im Streit mit einer Nachbarin in Düsseldorf vier Brände gelegt haben. Er soll sich darüber aufgeregt haben, dass die Nachbarin in der kleinen Stichstraße ihre Autos aus Platzmangel im Wendehammer vor ihrem Haus geparkt hat.