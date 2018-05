VW Passat, Golf und Touareg: VW-Dieselfahrzeugen droht Zwangsstilllegung

Düsseldorf VW hatte die ersten Fahrer ihrer manipulierten Dieselautos vor rund anderthalb Jahren aufgefordert, ein Software-Update machen zu lassen. Wer dem Aufruf nicht gefolgt ist, bekommt jetzt Probleme. Was haben die Betroffenen zu erwarten und welche Möglichkeiten haben sie?

Dass diverse VW-Dieselfahrer ihre Software noch nicht haben aktualisieren lassen, hat unter anderem rechtliche Gründe: Gerichtsverfahren, in denen VW-Besitzer gegen den Hersteller geklagt haben, sind noch in der Schwebe. Die Halter fürchten, dass ihnen durch ein Update hier ein Nachteil entsteht – beispielsweise weil das Programm überschrieben wird und damit Beweise vernichtet werden.

Und weiter: „Die Behauptung, das Update aus Beweisgründen nicht vornehmen lassen zu dürfen, entbehrt in Hinblick auf deliktrechtliche Ansprüche der Grundlage.“ In den laufenden Verfahren gingen die Gerichte nahezu einhellig davon aus, dass eine unzulässige Software vorliegt, was folglich nicht mehr technisch nachgewiesen werden müsse, so der ADAC.