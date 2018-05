Christi Himmelfahrt 2018: Stau-Alarm auf den Autobahnen in NRW und bundesweit

An diesem Wochenende wird es so voll auf den Autobahnen wie lange nicht mehr

Düsselorf Das kommende Wochenende verlängern viele Deutsche am Freitag um den Brückentag nach Christi Himmelfahrt. Die Folge: Es wird sehr voll auf den Autobahnen.

Bereits am Mittwochnachmittag beginnt diesmal für viele Arbeitnehmer das Wochenende. Der bundesweite Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag lockt viele Deutsche besonders bei schönem Wetter zu einem Ausflug ins Grüne oder zu einem Kurzurlaub.

Die meisten zieht es in die Naherholungsgebiete, an die Küste oder in den Süden. Am Sonntag strömen dann alle Kurzurlauber und Ausflügler wieder heim. Die beste Reisezeit ist der Samstag, dann sind deutlich weniger Autofahrer unterwegs.