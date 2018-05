Konnektivitätsdienst : Opel Onstar endet 2020

Opel-Besitzer, die ihr Fahrzeug mit dem onlinebasierten Dienst Onstar ausgerüstet haben, werden diesen ab 2021 nicht mehr nutzen können.

Am 31. Dezember 2020 soll der Konnektivitäts-Service der ehemaligen Opel-Mutter GM für Opel komplett eingestellt werden. Onstar umfasst unter anderem Dienste wie Fahrzeugnotruf, vernetzte Navigation, Fahrzeug-Ferndiagnose, Diebstahl-Notservice oder auch Flottenmanagement-Funktionen.

Hintergrund für diese Maßnahme ist die Übernahme von Opel durch die französische PSA-Gruppe im vergangenen Jahr. Offenbar sind die Beteiligten nicht gewillt, den Onstar-Service über das Jahr 2021 in Europa aufrecht zu erhalten. Opel-Besitzern, die Onstar nutzen, wird nach jetzigem Stand keine Alternativlösung zur Verfügung gestellt.

Was Assistenzsysteme im Auto bringen

Was Assistenzsysteme im Auto bringen

Die entsprechende Technik in den Fahrzeugen wird fortan also nutzlos sein. Onstar wurde in den meisten Opel-Modellen serienmäßig angeboten. Etwa ein Drittel der Kunden haben den Dienst auch genutzt.