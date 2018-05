Fahrbericht: Audi A6 (2018) - der Schöne in der Business-Class

Porto Mit dem neuen A6 ist Audi zweifellos die eleganteste Limousine im Business-Segment gelungen. Führungsqualitäten wollen die Ingolstädter aber auch bei allen anderen Disziplinen zeigen. Das gelingt nicht immer.

So zum Beispiel die stark profilierten Kotflügelkanten oberhalb der Radhäuser, intern „Quattro-Backen“ genannt. „Audi steht für Quattro, und diese Sportlichkeit wollen wir zeigen“, so Lichte. Gleichzeitig lassen die breiten Kotflügel die Karosserie in den Türflanken schmaler werden, erzeugen, von oben betrachtet, eine Art Coke-Bottle-Effekt. In Verbindung mit der coupéähnlichen Silhouette und den großen 21-Zoll-Rädern sorgt dies fast schon automatisch für einen athletischen Auftritt.