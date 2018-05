Fahrbericht: VW Touareg V6 TDI SCR 4Motion - länger, breiter, flacher

Salzburg Der VW Touareg ist nach dem Aus des Phaeton das einzig verbliebene Luxus-Auto der Wolfsburger. Für dritte Generation des großen SUV hat der Hersteller daher alle Register gezogen. Herausgekommen ist ein Fahrzeug eher für die große Reise als fürs Grobe.

Diesen Weg geht die ab 23. Juni erhältliche dritte Generation des in Bratislava gebauten Fünftürers nun weiter. Zum Antrieb steht zunächst ein Sechszylinder-Diesel mit drei Litern Hubraum zur Verfügung, der in zwei Leistungsstufen mit 170 kW/231 PS und mit 210 kW/286 PS angeboten wird. Beide Varianten erfüllen zwangsläufig die neueste Abgasnorm Euro 6d temp und sollten damit in Sachen Stickoxid auch in der Praxis sauber sein.