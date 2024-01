Autotest Lamborghini Huracán Sterrato - im Sportwagen über die Alpen

Zu allererst einmal haben sie dafür am Firmensitz in Sant'Agata Bolognese dafür am Design gearbeitet, haben markante Verbreiterungen auf die Kotflügel gesetzt und Zusatzscheinwerfer auf die Haube geschraubt. Für ungehinderte Luftzufuhr auch im dicksten Staub wurde wie ein riesiger Schnorchel eine Hutze aufs Dach montiert. Zudem entstand sogar einen passender Gepäckträger. Schließlich ist der Kofferraum des Huracán sonst schon von ein paar Wanderstöcken überfordert, von Rucksack oder Zelt ganz zu schweigen.