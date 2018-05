Fahrbericht: Porsche Cayenne E-Hybrid - die Kraft der zwei Herzen

Montpellier Mehr elektrische Reichweite, mehr Leistung, dazu mehr Assistenzsysteme und viele Luxusextras. Der neue Porsche Cayenne E-Hybrid soll unter den SUV neue Maßstäbe in der 100.000-Euro-Liga setzen.

Jetzt kooperieren die beiden Motoren ganz im Sinne der neuen Strategie, stillen den Leistungshunger und reagieren beim geringsten Zucken des rechten Fußes. Da die erwähnte Durchzugskraft praktisch ohne Gedenksekunde in Aktion tritt, wird aus dem 2,3-Tonnen-Schiff ein Rennboot. Eine ausgeklügelte Elektronik sorgt dafür, dass im Hintergrund der Ladezustand der Batterie ganz nebenbei immer bei Laune gehalten wird.

Denn das nur durch das recht streng kontrollierte Tempolimit gezügelte Spaßerlebnis im Cayenne fordert den Akku, der im Vergleich zum Vorgänger um 43 Prozent an Power zugelegt hat. Deshalb also das ständige Nachladen durch den Kollegen Verbrenner, was natürlich den 75-Liter-Benzintank zusätzlich zum glühenden Turbo beansprucht.