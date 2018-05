Fahrbericht: Porsche 718 Boxster GTS - Synonym für Fahrspaß

Düsseldorf Auch wenn er bei Porsche-Puristen wohl niemals den Status eines 911er erreichen wird, weiß der neue 365 PS starke 718 Boxster GTS mit etwas mehr Leistung, mehr Ausstattung und mehr Sound gegenüber seinem Vorgänger zu überzeugen.

Schon die Sitzprobe offenbart, was Porsche unter anderem ausmacht: Man fühlt sich direkt zu Hause und kommt nicht umhin, vorsichtig über das mit Alcantara überzogene Armaturenbrett zu streichen.

Schon das Interieur verweist auf die GTS-Gene: Die Stoppuhr des serienmäßigen Sport Chrono-Pakets ist zentral in die Armaturentafel integriert. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Sportsitzen Platz, deren Mittelbahnen ebenfalls mit Alcantara überzogen sind.

So wie die Pferdchen des GTS mühelos für eine gemütliche Landpartie oben ohne im Zaum gehalten werden können, so gerne galoppieren sie los: In 4,1 Sekunden beschleunigt der Boxster auf 100 km/h, nur gute fünf Sekunden später fahren wir schon 160 Sachen.