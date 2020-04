Mit Kindern über Corona reden : Buchstabensuppe statt Zahlensalat

Düsseldorf Auch die Oma des Mädchens, das wir Lena nennen, hat Spaß am neuen Briefwechsel mit ihrer Enkelin. In ihrer Antwort auf Lenas dritten Brief träumt sie schon mal von der Zukunft ohne Corona.

Auch Oma hat manchmal genug von all den Statistiken zu Corona. Ihr schwirrt der Kopf. Dann zieht sie sich in den Garten zurück und denkt an gute Dinge. Etwa an die Gabenzäune, die es jetzt in vielen Städten gibt, um Menschen in Not nicht ganz unversorgt zu lassen.